İletişim Başkanı Altun, İsveç merkezli gazetede yazdı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye ziyaretini ve İsveç'in NATO üyelik sürecini değerlendiren makalesi, İsveç merkezli Aftonbladet gazetesinde yayımlandı.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Başkan Fahrettin Altun makalesinde, İsveç'teki yeni hükümetin Madrid'de imzalanan muhtıraya bağlı kalacağını beyan etmesinin olumlu bir gelişme olduğuna işaret ederek, yeni hükümetin, önceki hükümetin müzakere ettiği bu çerçevenin gereğini yerine getireceğini belirterek, ilkeli bir tutum benimsediğini kaydetti.

Başbakan Ulf Kristersson'un Ankara ziyaretini, ikili ilişkileri güçlendirmek için önemli bir fırsat olarak gördüklerini vurgulayan İletişim Başkanı Altun, "Bu ziyaret Türk halkı tarafından 'meşru endişelerinin anlaşıldığı' ve 'İsveç'in PKK başta olmak üzere terör örgütlerince yapılagelen dayatmalara boyun eğmeme iradesi gösterdiği' şeklinde yorumlanmıştır." ifadelerini kullandı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsveç'in NATO üyelik başvurusu bağlamında Türkiye'nin bazı endişelerine dikkati çekerek, Türkiye'nin NATO'ya katılmak isteyen İsveç'ten kendi ulusal güvenliğini yakından ilgilendiren bazı politikalarını gözden geçirmesini istediğini hatırlattı.

Bu taleplerin spesifik olarak iki konuya odaklandığına işaret eden İletişim Başkanı Altun, makalesinde şu ifadelere yer verdi:

"Öncelikle İsveç'ten Türk savunma sektörüne yönelik her türlü kısıtlamayı ortadan kaldırmasını istedik. Bilindiği üzere Türkiye, insansız hava araçları başta olmak üzere birçok yüksek teknolojili savunma ürünü ortaya koymakta ve böylece dünyada istikrarlaştırıcı bir rol oynamaktadır. Nitekim savunma sektörümüz bugün birçok NATO ülkesine satış yaparak ittifakımızın güvenliğine katkıda bulunmaktadır. NATO'nun güvenliğine katkıda bulunan Türk savunma sektörünün NATO'ya katılmak isteyen bir devlet tarafından kısıtlamalara maruz bırakılmasının en hafif tabirle tutarsız bir davranış olacağı açıktır. İkinci husus ise on binlerce masum Türk vatandaşını şehit eden terör örgütlerinin finansman, propaganda ve militan devşirme faaliyetlerini İsveç'te sürdürmelerinden duyulan rahatsızlıktır. İsveç hükümetinin Madrid'de imzalanan muhtırayla haklılığını teslim ettiği ve gidermeyi taahhüt ettiği terör endişemiz konusunda somut adımlar atacağına dair ihtiyatlı bir iyimserlik taşıyoruz. NATO müttefiklerinin saldırıya uğramaları durumunda tüm güçleriyle birbirlerini savunma sözü verdiği düşünülürse, terörle mücadele, İsveç'in NATO üyeliğine giden yolda olmazsa olmazdır."