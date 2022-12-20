İki kargo uçağımız ana üslerine dönüyor

Ukrayna'da bulunan iki kargo uçağı yurda dönüyorANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, insani yardım götürmek ve vatandaşları tahliye etmek amacıyla Ukrayna’ya giden ve hava sahasının kapatılması nedeniyle Borispol Havaalanı'nda kalan 2 adet A400M uçağı ana üsleri olan Kayseri’ye intikale başladığını başladığını duyurdu.

Bakanlık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında uçakların ana üslerine dönüşlerine ilişkin video da paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1605222092139552768