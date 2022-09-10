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III. Charles törenle resmen kral ilan edilecek
İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in ölümünün ardından, tahtın ilk varisi olan oğlu Charles resmen İngiltere'nin yeni kralı ilan edilecek.
DÜNYA 10.09.2022, 11:57
Türkiye saati ile 12'de St James Sarayı'nda tören düzenlenecek. Törene III. Charles'ın oğlu Galler Prensi William da katılacak.
Aynı anda Londra Kulesi'nden 62 pare top atışı yapılacak.
Yaklaşık bir saat sürecek olan törenin ardından, III. Charles'ın hükümdarlık ilanı sarayın balkonundan okunacak.
Bayraklar 26 saat boyunca yeniden göndere çekilecek, bu sürenin sonunda yeniden yarıya indirilecek.
Kral III. Charles Başbakan Liz Truss ve kabine üyeleriyle bir araya gelecek.
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