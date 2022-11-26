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Hulusi Akar mevkidaşıyla biraraya geldi
DÜNYA 26.11.2022, 10:16
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile bir araya geldi.
ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pakistan MİLGEM projesi kapsamında inşa edilen üçüncü geminin denize iniş töreni sonrasında Pakistan Savunma Üretim Bakanı Muhammed Israr Tareen ile bir araya geldi.
Savunma sanayisi, dünya gündemi ve askeri konuların masaya yatırıldığı görüşmenin her ülke açısından verimli geçtiği belirtildi.
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