Hırvatistan Sisak'ta 'İslam Kültür Merkezi' açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balkan turu kapsamında ziyarette bulunduğu Hırvatistan'ın Sisak şehrinde Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi'nin açılışında konuştu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisak’ta Recep Tayyip Erdoğan İslam Kültür Merkezi’nin açılışında konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 6 yıl aradan sonra dost ve müttefik Hırvatistan'ı tekrar ziyaret etmenin bahtiyarlığı içinde olduğunu belirtti.

Türkiye Hırvatistan iş birliğinin en anlamlı örneklerinden biri olan Sisak İslam Kültür Merkezi'nin açılışı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan hasret gidermekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Bu güzide esere şahsımın isminin verilmesi nezaketini gösteren Sayın Cumhurbaşkanı'na, Hırvatistan İslam Birliği Başkanı Müftü Aziz Efendi Hasanoviç'e ve onların nezdinde tüm Hırvat makamlarına şükranlarımı sunuyorum. Rabb'im birliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum" dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre, Sisak'ta bir İslam Kültür Merkezi inşa edilmesi konusunun ilk olarak Nisan 2016'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında önceki Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar Kitaroviç tarafından gündeme getirildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kolinda Hanım projeye ülkemizin desteğini talep ettiğinde biz de hiç düşünmeden memnuniyetle kabul ettik. Hırvatistan İslam Birliği'nin kendi imkânlarıyla başlattığı projeye 2018 yılı Aralık ayından itibaren TİKA da dâhil oldu. Sayın Kitaroviç'in 16 Ocak 2019 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında ise TİKA ve Hırvatistan İslam Birliği arasında bu konuda bir mutabakat zaptı imzalandı. Hamdolsun dostluk ve kardeşliğimizin nişanesi olan bu kıymetli eseri el birliğiyle tamamladık. Bu merkezin diğer dinlerden dostlarımızın da vakit geçirecekleri şehrin başlıca buluşma ve kaynaşma adreslerinden biri olacağına inanıyorum. Ayrıca geleneksel ve modern tasarımları çok güzel bir şekilde birleştiren muhteşem mimarisiyle merkezin nehirler şehri Sisak'ın güzelliğine güzellik katacağına inanıyorum" diye konuştu.

Altı yıl önce Hırvatistan ziyareti sırasında İslamiyet'in Hırvatistan Parlamentosu tarafından hukuken ve kurumsal olarak kabul edilişinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katıldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, o günlerde ayrımcılığa, hoşgörüsüzlüğe, İslam ve yabancı düşmanlığına karşı Zagreb'ten tüm Avrupa'ya ve dünyaya anlamlı mesajlar verdiklerini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını yaptıkları Sisak İslam Kültür Merkezi'nin hem Hırvatistan'ın bu örnek konumunun hem de Sisak şehrinin çok kültürlü yapısının sembollerinden biri olarak yaşayacağını söyledi.

"GÖNÜL DÜNYAMIZDA SİSAK'I AMASYA'DAN, PETRİNYA'YI BURSA'DAN, ZAGREB'İ ANKARA'DAN AYIRMADIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, hiçbir zaman geçmişte kader birliği yaptıkları, ortak bir tarihi ve coğrafyayı paylaştıkları, beşeri ve kültürel bağlarının olduğu bu bölgedeki kardeşleri ve dostları unutmadıklarını vurgulayarak, "Gönül dünyamızda Sisak'ı Amasya'dan, Petrinya'yı Bursa'dan, Zagreb'i Ankara'dan, Saray Bosna'yı İstanbul'dan, Mostar'ı Rize'den ayırmadık. Dostlarımızın sevinçleriyle sevindik, acılarını kendi acımız olarak gördük. Bu anlayışla 2020 sonunda Sisak Moslavina bölgesinde meydana gelen depremin ardından tüm imkânlarımızla dost Hırvatistan hükûmetinin ve halkının yanında olmaya çalıştık. Bu vesileyle bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Bir daha böyle felaketler yaşanmamasını temenni ediyorum" diye konuştu.