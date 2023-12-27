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Hicazi: İsrail ateşkes istiyorsa Gazze’den çekilmek zorunda

DÜNYA 27.12.2023, 11:51
Hicazi: İsrail ateşkes istiyorsa Gazze’den çekilmek zorunda

Hamas ve İsrail arasında 7 Ekim’de başlayan savaş tüm yoğunluğuyla devam ederken diplomatik çabalar neticesinde yeni bir ateşkes süreci konuşulmaya başlandı. Peki taraflar arasında yeni bir ateşkes sağlanabilecek mi? Muhtemel bir ateşkes ne kadar kalıcı olabilir? Kudüslü Aktivist Musa Hicazi, muhtemel ateşkes süreci hakkında Herkes Duysun’a değerlendirmelerde bulundu.Oğuzhan Osman BİLGİN - Rüstem PEHLİVANLAR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - 7 Ekim’de başlayan ve İsrail’in Gazze’ye yönelik yoğun saldırılarıyla devam eden süreç adeta bir katliama dönüştü. 2 buçuk ayı aşkın süredir devam eden savaşta İsrail hastane, cami, kilise, okul, mülteci kampı ve pazar yeri ayırt etmeksizin Filistinli sivillerin üzerlerine bomba yağdırdı.

Bu süreçte 20 binden fazla Filistinli sivil, işgalci İsrail güçleri tarafından acımasızca katledildi.

Geçtiğimiz haftalarda sonuç veren diplomatik çabalar neticesinde savaşa kısa bir müddet ara verilmiş ve Gazze’ye insani yardımlar gönderilebilmişti. Bu süreçte taraflar arasında bazı esir takasları da yapılmış ve kısa süren ateşkesin ardından savaş eski yoğunluyla yeniden başlamıştı.

İsrail’in askerî ve insani açıdan bu savaşı uzun süre devam ettiremeyeceğini belirten uzmanlar, yeni bir ateşkes sürecinin başlayabileceğini, İsrail için bunun bir tercih değil bir mecburiyet olduğunu ifade ediyorlar.

İsrail’in orantısız güç kullanımının dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırması, Batılı devletlerin de İsrail aleyhinde söylemlerde bulunmak zorunda kalmasına yol açtı. Son olarak İsrail Cumhurbaşkanı Yitzag Herzog, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ateşkes meselesini gündeme getirerek uluslararası kamuoyunda yeni bir insani ara beklentisi oluşturdu.

Peki taraflar arasında böyle bir ateşkes sağlanabilecek mi? İsrail muhtemel bir ateşkeste anlaşmaya sadık kalacak mı ve bu ateşkes kalıcı bir ateşkes olabilecek mi? Kudüslü Aktivist Musa Hicazi, Herkes Duysun’a yaptığı açıklamada Gazze’deki son durumu ve muhtemel ateşkes sürecini değerlendirdi.

GAZZE’YE YAKLAŞANI SINIRDA ÖLÜM BEKLİYOR

Gazze’ye giriş ve çıkışların tamamen kapalı olduğunu kaydeden Musa Hicazi, “Gazze’ye gidemiyoruz. Oradakiler de dışarı çıkamıyor. Gazze sınırına 4 kilometreden fazla yaklaşırsanız ve çok geçerli bir sebebiniz yoksa işgal kuvvetleri tarafından orada öldürülüyorsunuz. En iyi ihtimalle sizi tutuklayıp yoğun bir işkenceye maruz kalacağınız hapishanelere atıyorlar.” dedi.

“DÜNYA GAZZE’DE YAŞANANLARIN ÇOK KÜÇÜK BİR KISMINI GÖRÜYOR”

Savaşın başladığı günden itibaren Gazze’de yaşayanlara ulaşmanın çok mümkün olmadığını belirten Hicazi, “Gazze’de internet yok, elektrik yok. Jeneratör veya akünüz varsa şanslısınız ancak jeneratörü çalıştırmak için de maalesef yakıt yok. Dolayısıyla çevreyle iletişim imkânı çok kısıtlı. Bu süreçte birçok gazetecinin de işgal kuvvetleri tarafından öldürüldüğüne bütün dünya şahit oldu. Dünya belki de Gazze’de yaşananların çok küçük bir kısmından haber alabiliyor.” ifadelerini kullandı.

BATI ŞERİA DA SALDIRI ALTINDA: 400 ŞEHİT VAR

Bütün gözlerin Gazze’nin üzerinde olması sebebiyle Batı Şeria ve Kudüs’ün daha geri planda kaldığını kaydeden Musa Hicazi, “Savaş başladığından bu yana Kudüs’ün kuzeyinde en az 20 şehit verdik. Batı Şeria’da ise 400’ü aşkın şehidimiz var. Gazze’deki kadar yoğun olmasa da Batı Şeria’ya yönelik saldırılar ve bombardımanlar da oluyor. Fakat bütün gözler Gazze’de olduğu için Batı Şeria geri planda kalıyor. İsrail her gece orada tutuklamalar yapıyor, havadan ve karadan yaptığı saldırılarla Filistinli sivilleri öldürüyor.” şeklinde konuştu.

“İSRAİL GAZZE’Yİ DÜMDÜZ ETMEK İSTİYOR”

Son günlerde yeniden gündeme gelen ateşkes konusu hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hicazi, “İsrail geçtiğimiz sefer uzun süreli bir ateşkes istedi. Hamas’ın elindeki tüm esirlerini alıp Gazze’yi tabiri caizse dümdüz etmeyi planlıyorlardı. Gazzelilerin ateşkes sürecinde Gazze’nin güneyine kaçmalarını istiyorlardı. Bu şekilde Gazze boşalacak ve tamamıyla işgal edeceklerdi. Çünkü Netanyahu kendi halkına savaşın başında bu vaadi verdi. Gazze’yi tümüyle ele geçireceğini vadetti. Fakat işler istedikleri gibi gitmedi. Ne Hamas elindeki esirlerin tamamını teslim etti ne de Gazzeliler bölgeyi terk etti. Dolayısıyla İsrail, ciddi derecede kan kaybetmesine rağmen vaadini gerçekleştirmek için savaşa devam etmek zorunda kaldı. Ancak bunu uzun süre devam ettirebileceğini düşünmüyorum.” dedi.

“İSRAİL YENİ BİR ATEŞKESE MECBUR”

İsrail’in artık yeni bir ateşkese mecbur olduğunu belirten Musa Hicazi, “Önümüzdeki süreçte yeni bir ateşkesin sağlanması kuvvetle muhtemel. Kendi halkı da Netanyahu’ya karşı ayaklanmış durumda. İsrail şu anda Filistinli esirleri yüksek hükümlü dahi olsalar cezaevlerinden çıkarmaya hazır. ‘Siz 40 esiri teslim ederseniz biz çok daha ağır hükümlü Filistinliyi serbest bırakırız. Bir aylık ateşkes yapabiliriz.’ diyorlar. Fakat Hamas bunu kabul etmiyor ve uzun süreli yahut kalıcı bir ateşkes için İsrail’in Gazze’den tümüyle çekilmesini istiyor. Yani İsrail ateşkes istiyorsa, Gazze’den çekilmek zorunda.” ifadelerini kullandı.

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