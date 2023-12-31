Kısa adı TUA olan Türkiye Uzay Ajansı sosyal medya hesabından Cumhuriyet tarihinin ilk insanlı uzay görevini gerçekleştirmek üzere seçilen Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Gezeravcı'nın eğitim sürecine ilişkin son durumu paylaştı.ANKARA (İGFA) - TUA'nın sosyal medya hesabından yapılan payşımda, "Heyecana ne kadar hazırız?" diye sorularak, Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için geri sayım başladığı belirtildi.

Paylaşımda, astronot Alper Gezeravcı ve AX-3 görevinin mürettebat üyelerinin SpaceX Dragon uzay aracı eğitimlerini başarıyla tamamladığı vurgulandı.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek Gezeravcı'nın 17 Ocak 2024'te uzaya gönderilmesi planlanıyor.

https://twitter.com/tuajans/status/1741169800213090429