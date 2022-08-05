Her açıdan göz alıcı 'Küre'

Yeni PEUGEOT 408'in her açıdan göz alıcı estetiğini gözler önüne seren sürpriz sergi kapılarını açtı.İSTANBUL (İGFA) - Tanıtıldığı günden bu yana sıra dışı tasarımı ve sunduğu yüksek teknoloji ile otomotiv dünyasında taşları yerinden oynatan PEUGEOT 408, Fransa’nın Lens kentindeki Louvre-Lens müzesinde benzersiz bir konsept ile sergileniyor.

Dinamik ve yenilikçi tasarımı ile yeni PEUGEOT 408 ilham verici görünüyor.

Parisli tasarım stüdyosu Superbien’in yetenekli sanatçı, mühendis ve teknisyen ekibi, OPEn kreatif ajansı tarafından hayal edilen şeffaf “küre” projesini uyguladı ve yeni 408’i yerçekimine meydan okuyan nefes kesici bir sanat eserine dönüştürdü.

Şeffaf “küre”, yeni PEUGEOT 408’in çekiciliğini farklı yönlerden gösteriyor.

PEUGEOT CEO’su Linda Jackson yapmış olduğu değerlendirmede, “Orijinal, izlemesi son derece keyifli ve yenilikçi modelimizi en iyi şekilde vurgulayan bu sanat eseri fikrini gerçekten sevdik. Yeni PEUGEOT 408'in orijinal tasarımı, onu izleyen birçok kişi tarafından övgüyle karşılandı. Louvre Lens'in muhteşem ve modern ortamında son derece özgün bir şekilde sergilendi” dedi.