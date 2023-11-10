Hastane saldırısındaki görüntüler silah değil!

İsrail resmi hesapları tarafından ortaya atılan iddiaları İletişim Başkanlığı dezenformasyon olduğunu duyurdu.ANKARA (İGFA) - İsrail resmi hesapları tarafından ortaya atılan, "Al Jazeera'nin görüntülerinde Hamas üyelerinin Endonezya Hastanesi'nde olduğu görülüyor" iddiası doğru olmadığı açıklandı.

İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Gazze'deki Endonezya Hastanesi çevresi İsrail savaş uçakları tarafından bombalanmış, saldırı sonucu sivillerin yaralandığı bildirildiğine dikkati çekilerek, "Hastane içinde oluşan kargaşa sırasında bir kişinin elindeki copa benzer bir cisimle duvara vurduğu görülmüştür. İsrail'in resmi hesapları, bu cismin bir silah olduğunu ima eden görüntüler paylaşarak hastane saldırılarını meşru göstermeye çalışmıştır. İddiaya konu görüntüler incelendiğinde, bahsedilen cismin silah olmadığı açıkça anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.