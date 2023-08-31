Görüşme Soçi'de 4 Eylül'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 4 Eylül'de Rusya’nın Soçi kentine bir ziyaret gerçekleştireceği ve burada Rusya lideri Putin ile görüşeceği belirtildi.İSTANBUL (İGFA) - Haberi İngiliz haber ajansı Reuters paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in görüşmesinin detaylarına ilişkin haberde, ziyaretin 4 Eylül’de gerçekleşeceği açıklandı.

İki liderin görüşmede tahıl koridoru anlaşması ve Ukrayna savaşını gündeme alacağı da aktarıldı.