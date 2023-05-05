Genelkurmay eski Başkanı Başbuğ Chicago'daydı

Türkiye Cumhuriyeti’nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Chicago ziyareti için Amerika Birleşik Devletleri'ne geldi. Chicago Kent College of Law’da Türk Amerikan toplumuna seslenen Başbuğ'u görüntülemek üzere abdpost.com muhabiri Sema Bayrakdar da oradaydı.Sema BAYRAKDAR - abdpost.com / ABD (İGFA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Chicago'da Türk Amerikan toplumuna seslendi.

Chicago Kent College of Law’da Türk toplumu üyeleriyle buluşan Başbuğ, Atatürk’ü anlama, tanıma ve sevme üzerine konuştu.

Yazdığı 15 kitaptan bahseden Başbuğ, Ermeni soykırımına, NATO’da Türkiye’nin yeri ve önemine, ayrıca geçmişteki meclis çalışmalarına değindi.

Fethullah Gülen’in 15 Temmuz darbe girişimini organize ettiğini de belirten Başbuğ, Ermeni soykırımı için ise Amerika devletine delil sunmanın çok önemli olduğundan, Amerika'nın bu olaya inanmadığı için delil ve mahkeme kararları sunmanın gerekliliğinden bahsetti.

https://youtu.be/kp3VSUIAEgc