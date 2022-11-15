G20 Zirvesi’nde bir araya geldiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştüANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Apurva Kempinski'de iki lider, bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.