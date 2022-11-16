Son Dakika

G20'den 'savaş çağı olmasın' çağrısı

DÜNYA 16.11.2022, 16:06
G20'den 'savaş çağı olmasın' çağrısı

G20 Liderler Zirvesi, Rusya’nın Ukrayna’dan “koşulsuz çekilmesinin” talep edilmesiyle sona erdi.ANKARA (İGFA) - Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren G20'nin Liderler Zirvesi, Rusya'nın Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz şekilde çekilmesinin talep edilmesi ve bugünün çağının savaş çağı olmaması gerektiğine yönelik çağrıyla sona erdi.

G20 liderlerini Endonezya'nın Bali Adası'nda 15-16 Kasım'da bir araya getiren zirvede, Rusya-Ukrayna savaşı, enerji ve enflasyon krizi, tahıl koridoru, gıda güvenliği ve küresel sağlık sistemlerinin güçlendirilmesine yönelik başlıklar öne çıktı.

Hatırlanacağı gibi liderler, 14 Kasım'dan itibaren ikili görüşmelerine başlamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bali'ye geldiği ilk gün Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi. İki lider, ülkeler arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi mekanizmasını hayata geçirdi.

Zirve kapsamındaki önemli gelişmelerden biri, ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında oldu. Biden, göreve başladığından bu yana Şi ile ilk kez yüz yüze görüşmüş oldu.

Çin ile yaşanan Tayvan gerilimi nedeniyle gözlerin çevrildiği görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, iki liderin birçok konuda öncelikleri ve niyetlerini dile getirdiği "samimi" bir görüşme yaptığı kaydedildi.

SAVAŞIN KÜRESEL EKONOMİ ÜZERİNDE OLUMSUZ SONUÇLARI MEVCUT

Zirvenin ilk günü, Endonezya Devlet Başkanı Widodo'nun G20 liderlerini karşılama töreniyle başladı. Liderler, kapalı oturumda gıda ve enerji güvenliğini görüşürken, ikinci oturum küresel sağlık sistemlerine odaklandı.

Zirvenin ikinci gününde liderlerin gündeminde Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne düşen füze de bulunuyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yoğun diplomasi yürüttüğü zirve, G20 Sonuç Bildirgesi'nin açıklanmasıyla tamamlandı.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan detaylara göre bildirgede, G20 ülkelerinin Rusya'nın Ukrayna topraklarından tamamen ve koşulsuz şekilde çekilmesi talep edilirken, bugünün çağının savaş çağı olmaması gerektiği çağrısı yapıldı.

Birçok üyenin savaşı kınadığı ve savaşın küresel ekonomi üzerinde sonuçları olduğunun altı çizilen bildirgede, özellikle kırılgan ülkelere yönelik gıda güvenliğinin sağlanması için acil adımlar atılacağı bildirildi.

Bu arada, Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre, bakanlık G20 Şerpa ve Finans Hatları koordinatörü olarak ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içerisinde G20 sürecini aktif bir şekilde yürüttü.

Bu süreçte Türkiye tüm taraflarla konuşabilme yeteneğiyle ara bulucu bir rol oynarken, bildirgenin çıkarılmasında da aktif bir tutum sergiledi.

G20 Bildirgesi’nde önemli bir gelişme de Türkiye'nin öncülüğünde hayata geçirilen Karadeniz Tahıl Koridoru Girişiminin, Türkiye ve İstanbul Anlaşmasına da referans verilerek tüm G20 üyelerince memnuniyetle karşılanması oldu.

Ayrıca, mülteciler konusunda iş birliği içerisinde olunması gerekliliği G20 sonuç bildirgesinde yer alırken, zirve esnasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin mevkidaşları ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, ikili ekonomik ve finansal iş birliğine yönelik konular ele alındı.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 13 30
2. Samsunspor 13 23
3. Boluspor 12 22
4. Pendikspor 12 21
5. Bodrumspor 12 21
6. Keçiörengücü 12 21
7. Rizespor 12 19
8. Manisa FK 12 19
9. Bandırmaspor 12 18
10. Göztepe 12 17
11. Sakaryaspor 13 16
12. Altay 13 15
13. Adanaspor 13 14
14. Erzurumspor 12 13
15. Tuzlaspor 12 12
16. Altınordu 12 12
17. Ö.K Yeni Malatya 13 10
18. Gençlerbirliği 12 7
19. Denizlispor 12 5
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Real Sociedad 14 26
4. Athletic Bilbao 14 24
5. Atletico Madrid 14 24
6. Real Betis 14 24
7. Osasuna 14 23
8. Rayo Vallecano 14 22
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Real Valladolid 14 17
13. Girona 14 16
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 14 4