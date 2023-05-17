Fransa'dan Apple'a 'cihazları işlevsizleştirme' soruşturması

Fransa'da ABD'li teknoloji devi Apple'a "cihazların tamirini zorlaştırmaktan ve planlı işlevsizleştirme yapmaktan" soruşturma açıldığı ortaya çıktı.İSTANBUL (İGFA) - Ekonomist Dergisi'nin aktardığına göre, Paris Savcılığı, Aralık 2022'de HOP (Planlı İşlevsizleştirmeyi Durdur) Derneği tarafından şirkete yönelik yapılan şikayet üzerine Rekabet Tüketim ve Sahtekarlığı Önleme Genel Müdürlüğü Ulusal Soruşturma Servisi'nin (DGCCRF) yasal işlem başlattığını duyurdu.

Dava dosyasında, Apple'a "cihaz parçalarının tamirinde düzinelerce engelleme yapma ve yetkisiz servislerin tamir yapmasını zorlaştıran uygulamaları dikte etme" suçlaması yöneltildi.

Şirket, donanımsal malzemelerin uygun fiyat ve sürede kullanıcının erişimine açmamakla suçlanıyor.

Hatırlanacağı gibi Apple, 2020 yılında Fransa'da hakkında kullanıcıları aldatmaya yönelik açılan soruşturmayı kapatmak için 25 milyon Euro para cezası ödemişti.