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Finlandiya ilk kez denedi!
DÜNYA 04.09.2023, 18:46
Finlandiya, dünyada ilk kez dijital pasaport uygulamasını denediİSTANBUL (İGFA) - Finlandiya'da yeni bir pilot uygulama, ülke vatandaşlarının başkent Helsinki'den Birleşik Krallık'a yapacakları uçuşlarda fiziksel pasaport yerine akıllı telefonlarındaki dijital kimlik belgesini göstererek seyahat etmelerine imkan veriyor.
Ekonomist dergisinin yayımladığı habere göre proje ilk kez Finlandiya havayolları Finnair ile 28 Ağustos'ta Helsinki'den Londra, Edinburg ve Manchester 'a yapılan uçuşlarda denendi.
Finnair'le Helsinki'den Birleşik Krallık'a yapılacak gidiş-dönüş uçuşlarda geçerli olacak pilot uygulama pilot uygulama Şubat 2024'ün sonuna kadar devam edeceği öğrenildi.
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|3
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|4
|2
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|4
|0
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|1. M.City
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|12
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|10
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|1
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|3
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|20. Burnley
|3
|0
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|P
|1. Real Madrid
|4
|12
|2. Girona
|4
|10
|3. Barcelona
|4
|10
|4. Atletico Madrid
|3
|7
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|4
|7
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|7
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|7
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|6
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|4
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|4
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|3
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|18. Las Palmas
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|2
|19. Almeria
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|1
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|3
|0
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