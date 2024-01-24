Son Dakika

Filistin meselesi odakta yer aldı

DÜNYA 24.01.2024, 22:14
Filistin meselesi odakta yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’la ilişkileri karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem verdiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye 30 bin tondan fazla insani yardım gönderdiğini hatırlatarak, "Filistin meselesi hem Türkiye’nin hem İran’ın odağında yer alıyor" açıklamasını yaptı.  İran'la ilişkileri karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem verdiklerini, görüşmelerde bu iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsey toplantısı kapsamında alınan kararların yalnızca Türkiye ve İran için değil, bölgenin istikrarı ve refahı bakımından da önem taşıdığına işaret etti.

İran ile yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kulvarda daha hızlı koşulması gerektiğinin farkında olduklarını, Cumhurbaşkanı Reisi ile bu kapsamda atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.

"FİLİSTİN MESELESİ ODAKTA YER ALIYOR"

İş dünyasının karşılaştığı sorunların çözülmesinin, bu gayretlere önemli katkıda bulunacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı iş birliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Değerli kardeşim Sayın Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesi, hem Türkiye'nin hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız dün New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin konulu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini, refahını ve istikbalini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler." diye konuştu.

Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana 26 bin tonu un olmak üzere, 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Al-Ariş'e gönderdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizde, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık. Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık ve bu konudaki iş birliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık." dedi.

Asırlardır komşu olan İran ile ilişkileri, ülkelerin ve bölgenin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

"FİLİSTİN MESELESİ İNSANLIĞIN BİRİNCİ MESELESİDİR"

Filistin meselesinin İslam dünyasının ve insanlığın birinci meselesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin İsrail'e verdiği destekle Gazze'de işlenen tüm suçların sorumlusu olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere Gazze'deki saldırıları durdurmayı başaramayan uluslararası kuruluşların işlevini kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Reisi, "Adil ve yeni bir dünya düzeninin gerçekleşmesini istiyoruz. Siyonist rejimin Filistin'in mazlum ve dirençli halkına yönelik uyguladığı zulümler sadece Müslüman milletleri değil, tüm özgür dünya halklarının vicdanlarını yaralamıştır." dedi.

Türk halkı ve hükûmetinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tutumunu "takdire şayan" olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Reisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Hükûmeti ve her zaman Filistin halkına desteklerini açık şekilde beyan eden Türkiye'nin aziz milletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi onuruna, iki ülke heyetlerinin de katılımıyla yemek verdi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 22 57
2. Galatasaray 21 54
3. Trabzonspor 21 37
4. Beşiktaş 22 36
5. Antalyaspor 22 33
6. Rizespor 21 32
7. A.Demirspor 22 31
8. Kayserispor 21 29
9. Kasımpasa 22 29
10. Ankaragücü 22 28
11. Başakşehir 22 27
12. Alanyaspor 22 26
13. Sivasspor 22 26
14. Gaziantep FK 22 23
15. Hatayspor 22 22
16. Samsunspor 21 22
17. Pendikspor 22 22
18. Karagümrük 22 21
19. Konyaspor 22 21
20. İstanbulspor 21 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 19 45
2. Göztepe 19 38
3. Kocaelispor 19 36
4. Ahlatçı Çorum FK 19 33
5. Bodrumspor 19 32
6. Sakaryaspor 19 32
7. Gençlerbirliği 19 31
8. Bandırmaspor 19 30
9. Boluspor 19 26
10. Manisa FK 19 23
11. Erzurumspor 19 23
12. Ümraniye 19 23
13. Keçiörengücü 19 20
14. Adanaspor 19 20
15. Şanlıurfaspor 19 19
16. Tuzlaspor 19 19
17. Altay 19 11
18. Giresunspor 19 9
Takımlar O P
1. Liverpool 21 48
2. M.City 20 43
3. Arsenal 21 43
4. Aston Villa 21 43
5. Tottenham 21 40
6. West Ham United 21 35
7. Brighton 21 32
8. M. United 21 32
9. Chelsea 21 31
10. Newcastle 21 29
11. Wolves 21 29
12. Bournemouth 20 25
13. Fulham 21 24
14. Brentford 20 22
15. Crystal Palace 21 21
16. Nottingham Forest 21 20
17. Everton 21 17
18. Luton Town 20 16
19. Burnley 21 12
20. Sheffield United 21 10
Takımlar O P
1. Girona 21 52
2. Real Madrid 20 51
3. Barcelona 20 44
4. Atletico Madrid 20 41
5. Athletic Bilbao 21 41
6. Real Sociedad 21 35
7. Valencia 21 32
8. Las Palmas 21 31
9. Real Betis 21 31
10. Getafe 20 26
11. Osasuna 20 25
12. Deportivo Alaves 21 23
13. Rayo Vallecano 20 23
14. Villarreal 21 20
15. Mallorca 21 20
16. Celta Vigo 21 17
17. Sevilla 21 16
18. Cadiz 21 15
19. Granada 21 11
20. Almeria 21 6