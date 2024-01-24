Filistin meselesi odakta yer aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Reisi, Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı ve anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’la ilişkileri karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem verdiklerini söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan İran Cumhurbaşkanı Reisi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Daha sonra iki ülke heyetlerinin de katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 8. Toplantısı'nın ardından çeşitli anlaşmaların imza törenine geçildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'ye 30 bin tondan fazla insani yardım gönderdiğini hatırlatarak, "Filistin meselesi hem Türkiye’nin hem İran’ın odağında yer alıyor" açıklamasını yaptı. İran'la ilişkileri karşılıklı güven ve müşterek menfaatler temelinde derinleştirmeye önem verdiklerini, görüşmelerde bu iradeyi bir kez daha teyit ettiklerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konsey toplantısı kapsamında alınan kararların yalnızca Türkiye ve İran için değil, bölgenin istikrarı ve refahı bakımından da önem taşıdığına işaret etti.

İran ile yıllık 30 milyar dolar ticaret hedefi bağlamında özellikle koronavirüs salgını sonrasında ilerleme kaydedildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu kulvarda daha hızlı koşulması gerektiğinin farkında olduklarını, Cumhurbaşkanı Reisi ile bu kapsamda atılacak adımları ele aldıklarını söyledi.

"FİLİSTİN MESELESİ ODAKTA YER ALIYOR"

İş dünyasının karşılaştığı sorunların çözülmesinin, bu gayretlere önemli katkıda bulunacağına işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörle mücadelede komşumuz İran'ın desteğinin artarak devam etmesinin ehemmiyetini bir kez daha vurguladık. Ülkelerimizin ve bölgemizin güvenliğini hedef alan PKK/PYD/YPG ve PJAK'a karşı iş birliğimizin daha da güçlendirilmesinin önemine değindik. Münasebetlerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık. Bu suretle ilişkilerimizin ahdi zeminini tahkim ettik. Değerli kardeşim Sayın Reisi ile Filistin, Suriye, Irak, Afganistan ve Güney Kafkasya'da yaşanan son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Filistin meselesi, hem Türkiye'nin hem İran'ın odağında yer alıyor. Dışişleri Bakanlarımız dün New York'ta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen Filistin konulu oturuma katıldı. Gazzeli kardeşlerimizin güvenliğini, refahını ve istikbalini temin etmeye yönelik gayretlerimizi sürdürdüler." diye konuştu.

Türkiye'nin 7 Ekim'den bu yana 26 bin tonu un olmak üzere, 30 bin tondan fazla insani yardım malzemesini Al-Ariş'e gönderdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerimizde, İsrail'in Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılarının bir an önce son bulması, adil ve kalıcı barışın tesisine yönelik ivedi adımlar atılması ihtiyacını ele aldık. Filistin'in haklı davasına desteğimizi tekrarladık ve bu konudaki iş birliğimizi devam ettirme kararlılığımızı tazeledik. Bölgemizin güvenliğini ve istikrarını daha fazla tehdit edecek adımlardan sakınılmasının önemi üzerinde mutabık kaldık." dedi.

Asırlardır komşu olan İran ile ilişkileri, ülkelerin ve bölgenin menfaatleri doğrultusunda ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konsey toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi.

"FİLİSTİN MESELESİ İNSANLIĞIN BİRİNCİ MESELESİDİR"

Filistin meselesinin İslam dünyasının ve insanlığın birinci meselesi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Reisi, ABD'nin İsrail'e verdiği destekle Gazze'de işlenen tüm suçların sorumlusu olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere Gazze'deki saldırıları durdurmayı başaramayan uluslararası kuruluşların işlevini kaybettiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Reisi, "Adil ve yeni bir dünya düzeninin gerçekleşmesini istiyoruz. Siyonist rejimin Filistin'in mazlum ve dirençli halkına yönelik uyguladığı zulümler sadece Müslüman milletleri değil, tüm özgür dünya halklarının vicdanlarını yaralamıştır." dedi.

Türk halkı ve hükûmetinin İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı tutumunu "takdire şayan" olarak niteleyen Cumhurbaşkanı Reisi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Hükûmeti ve her zaman Filistin halkına desteklerini açık şekilde beyan eden Türkiye'nin aziz milletine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi onuruna, iki ülke heyetlerinin de katılımıyla yemek verdi.