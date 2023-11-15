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Filistin-İsrail savaşı Ukraya-Rusya savaşını gündemden düşürdü mü?

DÜNYA 15.11.2023, 15:16
Filistin-İsrail savaşı Ukraya-Rusya savaşını gündemden düşürdü mü?

Filistin ve İsrail savaşı dünyanın gündemine bomba gibi düştü. Savaşın ilk gününden bu yana tüm dünyada gözler bu yöne çevrilmiş halde. Peki bu durum, halihazırda devam eden Rusya- Ukrayna savaşına nasıl bir etkide bulunacak? Dr. Barış Adıbelli konuyu, Herkes Duysun için yorumladı.Oğuzhan Osman BİLGİN - Rüstem PEHLİVANLAR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) - Rusya ve Ukrayna savaşı son dönemde Filistin-İsrail çatışmasının gölgesinde kalmış gibi görünüyor. Bu durum özellikle Ukrayna cephesinde gerginlik yaratmış vaziyette. Ukrayna-Rusya ile vermiş olduğu savaşın unutulmasından ve Batı’dan gelen desteğin azalma ihtimalinden rahatsızlık duyuyor. Gelecekte Rusya-Ukrayna mücadelesini nelerin beklediğini Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, Herkes Duysun için analiz etti.

UKRAYNA'YA YARDIMLAR KESİLMEYE BAŞLADI

Ukrayna'ya yapılan yardımların yavaş yavaş kesilmeye başladığını vurgulayan Dr. Barış Adıbelli, “Slovakya Ukrayna'ya yardımların sona erdiğini açıklamıştı. Polonya ile ilişkilerde kopma noktasına gelmişti. Ukrayna kanadından tahıl sevkiyatının tamamen durdurulduğuna dair açıklama gelmişti. Tahıl geçişi için Ukrayna alternatif koridordan sevkiyatların tamamen durdurduğunu açıkladı. Bu durum dünya gündeminde çok da ses getirmedi. Çünkü gözler İsrail-Hamas çatışmasına çevrilmiş durumda.” dedi.

AVRUPA'DA UKRAYNA YÜKÜNÜN GETİRDİĞİ BİR YORGUNLUK VAR

Geçtiğimiz günlerde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin yapmış olduğu bir telefon görüşmesinin basına yansımasına atıfta bulunan Dr. Adıbelli, “İtalya başbakanının açıklamasında da görüldüğü üzere Avrupa'da Ukrayna için verilen desteklerden ötürü bir yorgunluk ve bıkkınlık var. Bu ve benzeri açıklamaları Slovakya ve Polonya da yapmıştı. Bu durum artık Batı’nın ciddi anlamda savaştan usandığını gösteriyor. ABD'nin ittirmesiyle bu noktaya kadar gelindi ancak ABD iki cephede savaşamayacak durumda. Biden bir tercih yapma noktasına geldi.” dedi.

“ABD ÜÇÜNCÜ BİR CEPHEYİ KALDIRAMAZ”

ABD'nin bir taraftan Rusya-Ukrayna savaşına destek verirken diğer taraftan İsrail-Filistin savaşına dahi destek vermesinin çok zor olduğunu vurgulayan Adıbelli, “Bunun dışında Pasifik denklemi önümüzde duruyor. Biden bu ay içerisinde Amerika'da Xi Jinping ile bir görüşme gerçekleştirecek. Çin ile ilişkiler normalleştiriliyor. Böyle bir atmosferde ABD'nin bir üçüncü cepheyi hatta Ortadoğu'daki mevcut ikinci bir  mevziyi dahi kaldırması zor görünüyor. Bu nedenle Biden İsrail'e gerilimi düşürme çağrısında bulundu. Ateşkes isteğini yavaş yavaş ABD'de dile getirilmeye başladı.” ifadelerini kullandı.

ABD, RUSYA-UKRAYNA BARIŞINA ENGEL OLUYOR

Avrupa'da ve ABD'de rüzgarın yavaş yavaş tersine döndüğünü ifade eden Dr. Barış Adıbelli, “Savaş bir katliama dönüşünce bu işin sorumlusu Batı olarak görülecek. Çok kutuplu düzeni savunan Rusya, Çin gibi ülkelerin tezleri kabul görecek şeklindeki düşünceler dillendirilmeye başlandı. Bu ülkeler BM sisteminde bir reformun yapılması istiyor ve düzeni bozan ülke olarak ABD'yi görüyorlar” diye konuştu.

Gazze çatışması olmasa dahi Ukrayna'daki çatışmaların artık Ukrayna aleyhine belirli bir noktaya geldiğini aktaran Dr. Adıbelli, bu konuda Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder'in açıklamasını hatırlattı ve “İstanbul görüşmelerinde Ukrayna barış anlaşması imzalayacaktı. ABD buna son anda mani oldu, şeklinde bir açıklama yapmıştı eski Başbakan. Bu yönde bir diğer açıklamayı da Putin geçtiğimiz ay Afrika liderleriyle bir araya geldiğinde yapmıştı. Putin elindeki kağıdı göstererek 'Bu kağıdı Ukrayna imzalayacaktı ancak ABD izin vermedi.' demişti.” dedi.

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