Son Dakika

Filistin-İsrail Savaşı'nda dünya nasıl bir sınav veriyor?

DÜNYA 30.10.2023, 16:35
Filistin-İsrail Savaşı'nda dünya nasıl bir sınav veriyor?

Filistin-İsrail savaşı her geçen gün şiddetini artırarak devam ediyor. Özellikle İsrail işgal güçlerinin sınır ve kural tanımayan şiddeti, tarifi mümkün olmayan acıların yaşanmasına sebep oluyor. Çatışmaların geldiği noktayı ve uluslararası toplumun takındığı tutumu dış politika uzmanı Prof. Dr. İsmail Şahin, Herkes Duysun için yorumladı.Oğuzhan Osman BİLGİN -Rüstem PEHLİVANLAR - Herkes Duysun
BURSA (İGFA) -  İsrail işgal güçleri saldırılarında okul, hastane ve tüm sivil yerleşimler dahil ayırt etmeksizin adeta bir katliam hareketi yürütüyor. Bu vahşete ise uluslararası toplumun sesi ne yazık ki çok cılız çıkıyor.

Çatışmaların şu anki durumu, Türkiye'nin üstlendiği rol ve uluslararası kuruluşların bu süreçte verdiği ya da veremediği tepkileri Prof.Dr İsmail Şahin, Herkes Duysun için analiz etti.

İsrail'in ABD'den gelecek hava desteği sonrasında kapsamlı bir kara harekatına başlayacağı iddia ediliyor. Peki böyle bir kara harekatının gerçekleşme ihtimali var mı? 

“KARA HAREKATI SAVAŞI İSRAİL GENELİNE YAYABİLİR”

İsrail’in Gazze’ye kara harekatı başlatma kararı alırken birçok faktörü göz önünde bulundurması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. İsmail Şahin, “Öncelikle şimdiye kadar İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamlar, uluslararası düzeyde çok ciddi tepkilere yol açtı. Bu nedenle Gazze’ye yönelik kara harekatı, uluslararası düzeyde eleştirilere ve diplomasi yoluyla baskılara neden olabilir. Her ne kadar Batılı ülkelerin hükümetleri İsrail’e meşruiyet kazandırma çabası içerisinde olsa da kendi kamuoyları tam olarak İsrail’i desteklemiyor. Dolayısıyla bu durum Avrupa genelinde iç huzursuzlukları tetikleyebilir.

Diğer taraftan kara harekatı, İsrail tarafında önemli kayıpları beraberinde getirebilir. Şüphesiz böyle bir gelişme, İsrail içerisinde beklenmedik protestolara, toplumsal çalkantılara ve siyasi istikrarsızlıklara yol açabilir. Savaşın İsrail’e yayılma olasılığını da dikkate almak gerekiyor.” dedi.

"ULUSLARARASI TOPLUM SINIFTA KALDI"

Uluslararası toplumun özellikle sivil katliamlarına karşı etkisiz bir politika yürütmesine dair de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. İsmail Şahin, “Birleşmiş Milletler (BM) ve diğer uluslararası aktörler arabuluculuk yapma, çatışmaların sonlandırılması için diplomatik çözüm yolları arama, sivillerin ve sivil altyapıların korunmasını sağlama gibi elzem konularda sınıfta kalmıştır. Uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletlere duyulan güven bir kez daha yerle yeksan olmuştur. ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya gibi Avrupa Birliği’nin lokomotif ülkelerinin Filistin meselesinde tarafsız olmadıkları, açık bir şekilde İsrail’den yana oldukları görülmüştür. Uluslararası sistemi domine eden bu devletlerin yanlı tavırları maalesef etkili bir çözümün ortaya çıkmamasının en önemli nedenidir. Bu ülkeler barış sürecini teşvik etmek ve çatışmanın çözümü için diplomatik çabaları desteklemek yerine Filistin’deki katliamlara zımnen destek sunmuştur.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da düzenlenen mitingde İsrail'e karşı en net çıkışlardan birini yapması da dikkat çekti. Bu konuda Türkiye'nin ve liderinin takınmış olduğu tavra dair de değerlendirmeler yapan Şahin, Türkiye’nin İsrail ile diplomatik ilişkileri kestiğini göze aldığını vurguladı.

“İSRAİL'İN ÇATIŞMACI TAVRI ÇÖZÜMÜ İMKANSIZ KILIYOR”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Türkiye’nin Filistin-İsrail çatışması konusundaki politikalarını ve duruşunu sık sık dile getiren bir lider olduğunu belirten Prof. Dr. İsmail. Şahin, Türkiye uzun yıllardır Filistin halkının haklarını ve bağımsızlığını desteklemiş ve Filistin meselesinin uluslararası toplumun gündeminde olmasını sağlama çabalarında bulunmuştur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail çatışması ve Filistin meselesinin barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği konusundaki görüşünü en üst düzeyde defalarca ifade etmiş ve uluslararası toplumu bu konuda harekete geçirmek için yoğun bir mesai harcamıştır. Ayrıca, İsrail’in Filistin topraklarına yönelik silahlı eylemlerini sert bir şekilde eleştirmiş ve Filistin halkının haklarını koruma gerekliliğini vurgulamıştır. Bu hususta İsrail’le diplomatik ilişkileri kesmeyi bile göze almıştır. Türkiye’nin bu konudaki çabalarının uluslararası toplum nezdinde Filistin meselesine dikkat çekme ve barış sürecini teşvik etme amacını taşıdığı göz ardı edilmemelidir.” dedi.

İsrail’in barıştan ve çözümden uzak eylemleri devam ettiği müddetçe Türkiye-İsrail ilişkilerinin normal ve olağan düzeyde bir seyir takip etmesinin mümkün olmadığına dikkat çeken Şahin şöyle konuştu:

“Erdoğan, Gazze’de yapılan katliamlara sessiz kalacak bir lider değil. Bu doğrultuda geçmişte yaptıkları ortada. Yine hem Türkiye’yi hem uluslararası toplumu hem de İslam dünyasını İsrail’e karşı harekete geçirmek için elinden geleni yapmaya çalışacaktır. Dolayısıyla şartlarda köklü değişiklikler olmadıkça, iki ülke arasındaki ilişkileri gerginliklerle dolu bir dönem beklemektedir.”

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 10 30
2. Galatasaray 10 28
3. A.Demirspor 10 20
4. Kasımpasa 10 18
5. Trabzonspor 10 16
6. Beşiktaş 9 16
7. Kayserispor 10 16
8. Hatayspor 10 14
9. Rizespor 10 14
10. Sivasspor 10 13
11. Ankaragücü 10 12
12. Antalyaspor 10 12
13. Karagümrük 10 10
14. Alanyaspor 10 10
15. Konyaspor 10 9
16. Gaziantep FK 9 9
17. Başakşehir 10 8
18. Pendikspor 10 7
19. İstanbulspor 9 5
20. Samsunspor 9 2
Takımlar O P
1. Eyüpspor 10 24
2. Göztepe 10 20
3. Kocaelispor 10 20
4. Bandırmaspor 10 19
5. Gençlerbirliği 10 18
6. Bodrumspor 10 17
7. Sakaryaspor 10 15
8. Manisa FK 10 14
9. Ahlatçı Çorum FK 10 14
10. Keçiörengücü 10 14
11. Erzurumspor 10 13
12. Adanaspor 10 12
13. Boluspor 10 12
14. Şanlıurfaspor 10 10
15. Ümraniye 10 8
16. Tuzlaspor 10 7
17. Giresunspor 10 6
18. Altay 10 5
Takımlar O P
1. Tottenham 10 26
2. Arsenal 10 24
3. M.City 10 24
4. Liverpool 10 23
5. Aston Villa 10 22
6. Newcastle 10 17
7. Brighton 10 17
8. M. United 10 15
9. West Ham United 10 14
10. Brentford 10 13
11. Chelsea 10 12
12. Wolves 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Fulham 10 12
15. Everton 10 10
16. Nottingham Forest 10 10
17. Bournemouth 10 6
18. Luton Town 10 5
19. Burnley 10 4
20. Sheffield United 10 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 11 28
2. Girona 11 28
3. Atletico Madrid 10 25
4. Barcelona 11 24
5. Real Sociedad 11 19
6. Athletic Bilbao 11 18
7. Rayo Vallecano 11 17
8. Real Betis 11 17
9. Valencia 11 15
10. Las Palmas 11 14
11. Osasuna 11 13
12. Getafe 11 12
13. Sevilla 10 10
14. Cadiz 11 10
15. Mallorca 11 9
16. Villarreal 10 9
17. Deportivo Alaves 11 9
18. Celta Vigo 11 6
19. Granada 10 6
20. Almeria 11 3