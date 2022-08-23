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Filistin Devlet Başkanı Türkiye’ye geliyor
DÜNYA 23.08.2022, 12:07
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye gelecek olan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın yapacağı resmi görüşmelerde, bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün saat 17'de gerçekleşecek resmi görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri, İsrail-Filistin ihtilafı bağlamındaki son gelişmeler ile diğer güncel bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir teatisinde bulunulacağı kaydedildi.
Görüşmelerde ayrıca, Türkiye ile dost ve kardeş Filistin Devleti arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacağı bildirildi.
Abbas'ın Türkiye ziyareti 24 Ağustos'a kadar sürecek.
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