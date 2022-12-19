Fahrettin Altun'dan El Cezire'ye BM'nin 'sıfır atık' kararı değerlendirmesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin "Sıfır Atık Projesi"nin Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca (BMGK) kabul edilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede, hükümetin gelecek nesillerin sürdürülebilir bir dünyada yaşayabilmesi için karbon ayak izimizi azaltmaya kararlı olduğunun altını çizdi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Fahrettin Altun, El Cezire'ye yaptığı değerlendirmede, uluslararası medyanın büyük çoğunluğunun genellikle Türkiye'nin iç ve dış politikasına odaklandığını, Türkiye'nin çevresel sınamalara karşı mücadelede kaydettiği gelişmeler gibi bazı önemli haberleri gözden kaçırma eğiliminde olduğunu belirtti.

İklim değişikliğinin insanlığın karşısına çıkardığı devasa sınamalarla mücadele konusunda Türkiye'nin uluslararası alanda yürütülen tüm çabalara olumlu katkı sağladığının altını çizen İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, önemli iklim anlaşmalarına imza atmanın yanı sıra Türk milleti için olduğu kadar Avrupa için de enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi çalışmalarına öncülük ettiğini kaydetti.

İletişim Başkanı Altun, daha temiz enerji kaynaklarına yatırım yapma çabaları ile Orta Asya doğal gaz kaynaklarını Avrupa'ya ulaştırmaya yönelik diplomatik çalışmaların Türkiye'yi bir enerji üssü haline getireceğine işaret etti.

Bu çabaların bir taraftan, bölgedeki enerji güvenliğine katkıda bulunacağını, diğer taraftan ülkeleri daha sürdürülebilir kaynaklara yönlendireceğini ifade eden İletişim Başkanı Altun, Türkiye'nin enerji kaynağı çeşitliliğinde yenilenebilir enerjinin payını artırma noktasında yıllar içinde kaydettiği büyük ilerlemeye ek olarak, karbon ayak izini azaltma konusunda da büyük aşamalar kat ettiğini vurguladı.

Sıfır atık konusunda 2017'den bu yana milli seferberliğe öncülük eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, liderliği ve inisiyatifiyle Türkiye'nin, küresel sıfır atık hareketinin lideri olduğunun altını çizen Altun, "Türkiye'nin en son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilen sıfır atık kararı, Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen sürdürülebilir kalkınma hedeflerine bağlılığımızda önemli bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Altun, Türkiye'nin iklim krizinin gerçekliğinin ve buna karşı acilen harekete geçilmesi gerektiğinin uzun süreden beri bilincinde olduğunu aktardı.

Sorumlu ve bilinçli tüketimin, küresel iklim değişikliği sorunlarına yönelik ciddi stratejinin parçası olması gerektiğinin altını çizen İletişim Başkanı Altun, "Liderlerimiz üzerlerine düşeni yapmaktadır, dünyanın geri kalan liderleri de aynısını yapmalıdır." ifadelerini kullandı.