Evrenin en derin ilk renkli fotoğrafı yayımlandı

James Webb Uzay Teleskobu'nun ilk tamamen renkli fotoğrafı yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Dünyaya milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olan galaksileri de içeren fotoğraf, evrenin bugüne kadar çekilmiş en derin, en detaylı fotoğrafı.

Teleskobun çektiği tamamı renkli fotoğraflar bugün ilerleyen saatlerde NASA tarafından yayımalnması bekleniyor ancak ilk fotoğraf, Beyaz Saray'da Başkan Joe Biden'a verilen bir bilgilendirme sırasında Biden'a gösterildi. Ardından da internet ortamında paylaşıldı.

BBC News'in aktardığı habere göre Biden, görüntünün paylaşılması sonrası "Bu fotoğraflar tüm dünyaya Amerika'nın büyük işler başarabileceğini hatırlatacak. Amerikan halkına ve özellikle çocuklarımıza da, kapasitemizin üzerinde hiçbir şey olmadığını hatırlatacak" diyerek, "Daha önce hiç kimsenin görmediği imkanları görebiliyoruz; daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gidebiliyoruz" dedi.

https://youtu.be/Z13QK1shc7A

Hatırlanacağı gibi, 10 milyar dolarlık James Webb Uzay Teleskobu (JWST), 25 Aralık 2021'de uzaya fırlatılmış; ünlü Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alacağı söylenmişti.

Uzayda çeşitli incelemeler yapması planlanan teleskobun iki önemli hedefi de var: Biri 13,5 milyar yıl önce Evren'in bilinen ilk yıldızlarının fotoğrafını çekmek; diğeri de dünyaya çok uzak mesafedeki gezegenlerin yaşanabilir olup olmadığına bakmak.

Biden'la ve ardından kamuoyuyla paylaşılan fotoğraf; James Webb'in ilk hedefini gerçekleştirebildiğini gösterdi.