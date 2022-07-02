Ersin Tatar: “Ülkemizin avantajları dikkate alınmalıdır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası tarafından bu yıl 13’üncüsü hazırlanan 2021-2022 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu’nun KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda düzenlenen tanıtımına katıldı.KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2021-2022 Kuzey Kıbrıs Rekabet Edebilirlik Raporu’nun tanıtımına katıldı. Tanıtımda yaptığı konuşmada, ülkenin avantajlarının dikkate alınmasının önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sadece sübvanse ile bu işin sürmeyeceğini belirterek rapordaki tespitlerin doğru olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar sadece ihracatın değil, ülkeye gelip nüfusu artıran kesime de ürettiğimizi sunmanın bir başarı olduğunu vurgulayarak raporda birçok olumsuzluğun da yer aldığını fakat bu kadar olumsuzluğun içerisinde dahi KKTC’nin güçlü yapısı ile ayakta durabilmesinin ve devletin yükümlülüğünü yerine getirmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Türkiye’den gelen suyun kalitesine dikkati çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bunun geleceğe dair güven verdiğini belirterek ülkedeki turizm potansiyeline de değindi ve 144 farklı ülkeden öğrencinin bulunduğu bir ülkede yaşadığımızı belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, umudumuzu kaybetmememiz gerektiğini belirterek ekonomik sektörde değişim olduğunu ve bunun geleceğe umut verdiğini ifade etti. E-devleti başarmanın şart olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede e-devleti başarmanın; verimliliği, güveni, istikrarı sağlamakta büyük rol oynayacağını ve bütün bunları engelleyecek bir tavrın olmaması gerektiğini de vurgulayarak tanıtıma katkı koyan herkese teşekkür etti.