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Ersin Tatar esnafın derdini dinledi
DÜNYA 01.05.2023, 13:30
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek esnafla bir araya geldi.KKTC (İGFA) - Cumhurbaşkanı Tatar bugün, Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu; sanayici ve üretici sektörün güncel konularla ilgili görüşlerini dinledi.
Cumhurbaşkanı Tatar ziyareti sırasında, sanayi işletmelerinin ülke ekonomisine büyük katkı sağlamakta olduğuna işaret etti ve bölgede faaliyet gösteren tüm işletmeci ve çalışanlara, çalışmalarında başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Tatar, markalaşmayla ithalatı ikame eden bir pozisyona gelindiğini belirterek yerli üretimin önemine vurgu yaptı.
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