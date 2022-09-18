Ersin Tatar: “Amerika, kararı tekrar gözden geçirmeli”

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı ile ilgili “Amerika, kararı tekrar gözden geçirmeli” dedi.KKTC (İGFA ) - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) KTTO Mustafa Çağatay Konferans Salonu’nda düzenlenen, 59. olağan genel kuruluna katıldı.

KTTO 59. Olağan Genel Kurulu’na hitap eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KTTO’ya çok değer verdiğini dile getirerek başladığı konuşmasında, KTTO’nun çok aktif ve olağanüstü çaba gösteren bir örgüt olduğunu belirtip KTTO Başkanı Turgay Deniz ile yönetim kurulu üyelerini tebrik etti.

Yarın BM Genel Kurulu’na katılmak üzere New York’a gideceğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, orada olağanüstü bir netice beklemediğini kaydederek Kıbrıs Türkü’nün, bazı ekonomik çıkarlar için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliği altına girmesini, sıfır asker sıfır garantiyi ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adadan gitmesini asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Güven Yaratıcı Önlemler kapsamında gündeme gelen Ercan Havalimanı ve limanların uluslararası şekilde açılması önerilerini de tuzak olarak niteledi ve bu konuların, bütünlüklü çözümle gündeme gelecek konular olduğunu kaydetti.

Kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesiyle oluşan yeni siyasetten bahseden Cumhurbaşkanı Tatar; “Gailemiz, egemenliğinin kabul edilmesiyle Kıbrıs Türkü’nün varlığını sürdürmesidir” dedi. Kıbrıs Türkü’nün egemen eşitliği tanınmadan resmi müzakerelerin başlayamayacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, resmi müzakereler olmasa da ortak komitelerin birçok konuda çalışmalar yürüttüğünü belirtti ve bu çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği ile KKTC’nin dünyada her geçen gün daha çok kabul gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede turizm ve eğitim alanındaki potansiyele dikkati çekti ve pandemide bir yıkım yaşandığını ancak doğru kararlarla sürecin en iyi şekilde yönetildiğini dile getirdi.

“Amerika, kararı tekrar gözden geçirmeli”

Amerika Birleşik Devletleri’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne uyguladığı silah ambargosunu kaldırma kararı ile ilgili de değerlendirme yapan Cumhurbaşkanı Tatar, bunun bölgedeki gerginliği tırmandırıcı nitelikte bir karar olduğunu vurgulayarak Amerika’nın, kararını tekrar gözden geçirmesi gerektiğini söyledi ve KTTO’nun Genel Kurulu’nun hayırlı olmasını dileyerek oluşacak yeni yönetimine de başarılar diledi.