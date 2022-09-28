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Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
DÜNYA 28.09.2022, 14:11
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile yaptığı telefon görüşmesinde uzun süredir üzerinde çalıştıkları Rusya-Ukrayna arasındaki esir değişimini başarıyla sonuçlandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifadfe etti.
Erdoğan, Ukrya'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesinin diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını zora sokacağını kaydetti.
Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.
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