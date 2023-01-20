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Erdoğan Zelenskiy ile görüştü
DÜNYA 20.01.2023, 17:51
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede ayrıca Ukrayna’da Çarşamba günü yaşanan elim helikopter kazası dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ve Ukrayna arasında kalıcı barışın tesisi için güçlü diplomatik katkı vermeye, bu süreçte kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını yineledi.
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