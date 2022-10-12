Erdoğan ve Tokayev ortak açıklama yaptı... Kazakistan'dan '1. Derece Dostluk' madalyası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyarette bulunduğu Astana'da, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından resmî törenle karşılandı.

Akorda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki karşılama töreninde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, heyetlerini birbirlerine takdim etti.

Tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, daha sonra baş başa ve heyetler arası yaptığı görüşme sonrasında kameraların karşısına geçerek ortak açıklamalarda bulundu.

Kazakistan ile 6 anlaşma daha imzalandığını aktaran Erdoğan, Türkiye ziyareti sırasında imzalanan 14 iş birliği belgesi ve ortak bildiri ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıran 6 anlaşmayla daha bunların güçlendirildiğini söyledi.

Yürütülen reform çalışmalarının kardeş Kazak halkının huzuruna ve refahına katkıda bulunacağına emin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 20 Kasım'da düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin de isabetle ifade ettiğiniz üzere adil ve yeni Kazakistan için hayırlara vesile olmasını diledi. Bölgesel ve küresel gelişmeler Türk dünyası olarak yakın eş güdüm içinde bulunmamızı ve dayanışmamızı daha da güçlendirmemizi gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Geliştirilmiş stratejik ortağımız olan kardeş Kazakistan'ın güvenliğine, istikrarına, toprak bütünlüğüne ve refahına büyük önem atfediyorum. Türkiye ziyaretiniz sırasında imzaladığımız 14 iş birliği belgesi ve ortak bildiri ilişkilerimize yeni bir ivme kazandıracak. Bugün bunları 6 anlaşmayla güçlendiriyoruz. Ata topraklarımızda şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz nazik misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev tarafından "1. Derece Dostluk Madalyası" tevcih edildi.

https://youtu.be/iOHos-9vL2E

Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.