Erdoğan Potoçki Sarayı'nda

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Potoçki Sarayı’nda bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Buluşmaya ilişkin fotoğraflar, Cumhurbaşkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

https://twitter.com/tcbestepe/status/1560246609560178688