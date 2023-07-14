Erdoğan, Irak Başbakanı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Şiya es-Sudani ile telefonla görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.