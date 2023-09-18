Erdoğan'dan Musk'a 'Türkiye' çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX şirketlerinin kurucusu Elon Musk’ı New York’taki Türkevi’nde kabul etti. Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için Musk'a çağrı yaptı.ANKARA (İGFA) - Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Elon Musk'ı kabul etti. Musk, kabule oğluyla geldi.

Basına kapalı kabulde Erdoğan, Musk'a, Türkiye'nin teknoloji alanındaki atılımlarını, Dijital Türkiye Vizyonu ve Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'ni anlattı. Togg'un Türkiye'de yollara çıkmasıyla birlikte Tesla'nın da Türkiye pazarına girdiğini hatırlatan Erdoğan, Tesla'nın 7'nci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Musk, halihazırda çok sayıda Türk tedarikçi firmanın Tesla ile çalıştığını, Türkiye'nin sonraki fabrika için en önemli adaylar arasında olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeye ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.