Erdoğan: Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanacaktır

Kazakistan'ın başkentinde "Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli bir anlayışla şekillendirileceğini belirterek, adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanacağını söyledi.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katıldı.

Zirve'nin düzenlendiği Bağımsızlık Sarayı'na gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılama töreninin ardından çektirilen aile fotoğrafında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, diğer liderlerle Zirve'nin genel oturumuna geçti.

Asya'da İşbirliği Konferansı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik, ekonomi ve çevre gibi konulara değindi.

https://youtu.be/hxMsTN799zY

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

İnsani yardımlarımızı 2021 yılında 121 ülkeye ulaştırdık, 3.1 milyonu geçici koruma altındaki Suriyeliler olmak üzere 4 milyon kişiye ev sahipliği yapmayı sürdürüyoruz. Küresel güvenlik mimarisinin daha adaletli, hakkaniyetli, temsil kabiliyeti yüksek yeni bir anlayışla şekillendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Rusya-Ukrayna savaşında hedefimiz sahadaki zorluklara rağmen yakalanan ivmenin devam ettirilerek bir an önce akan kanın durmasını sağlamaktır. Adil bir barışın diplomasi yoluyla sağlanabileceğini hep söylüyorum. Savaşın etkilerinin giderilmesi için sarf ettiğimiz yoğun çabalar da tüm dünyanın takdirini kazanmıştır. Geçen ay gerçekleştirilen esir takası bu yönde kaydedilmiş somut bir başarıdır. Sürdürülebilir enerji konusu tüm dünyada yine gündemin üst sıralarına yerleşmiştir. Eşim Emine Erdoğan ile birlikte Sayın Guterres tarafından Eylül ayında imzalanan küresel atık yönetimi konusundaki niyet beyanı adeta bir yol haritası niteliği taşımaktadır.