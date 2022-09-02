Emniyet Genel Müdürü Aktaş BM Zirvesi'nde

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler 3. Polis Şefleri Zirvesi’ne katıldı.ANKARA (İGFA) - Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, New York'ta düzenlenen açılış resepsiyonu sonrasında başlayan zirvede, 113 ülkeden 500’den fazla bakan, diplomat ve üst düzey polis şefini bir araya getirdi.

1'inci oturumda konuşmalarını yapan Müdür Aktaş, “Suçla mücadelede uluslararası iş birliği, Birleşmiş Milletler ile müşterek faaliyetler ve barışı koruma operasyonlarına yönelik katkılarımıza" dikkati çekti.

Zirve kapsamında Aktaş, bir dizi görüşme de gerçekleştirdi.

Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Yardımcısı Alexandre Zouev, Litvanya Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Arunas Paulauskas, Zimbabve Kültürel Miras ve İçişleri Bakanı Kazembe Kazembe, Vietnam Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı Nguyen Duy Ngoc, Birleşmiş Milletler Polis Danışmanı ve Polis Birimi Başkanı Luis Carrilho ve Birleşmiş Milletler Barış Operasyonları Genel Sekreter Yardımcısı Jean Pierre Lacroix ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Zirvenin akabinde Mehmet Aktaş, Birleşmiş Milletler Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu ve Başkonsolos Reyhan Özgür'e Türk Evi'nde ziyarette bulundu.