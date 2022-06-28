Elektrikli feribot dünya rekoru için Guinness’e başvuracak

Tek şarjla 92 kilometre yol alan elektrikli feribot Ellen ile dünya rekoru için Guinness’e başvuracak.İSTANBUL (İGFA) - Güney Danimarka'daki Aero ve Als adaları, dünyanın en uzun menzilli tam elektrikli feribotu Ellen ile birbirine bağlandı.

Ellen, 9 Haziran'da katılımcıları arasında önemli devlet, sektör ve sivil toplum liderlerinin bulunduğu Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) 7. Yıllık Küresel Enerji Verimliliği Konferansı için Danimarka Sonderborg’da yeni bir dünya rekoru kırdı.

Enerji verimliliği konusundaki uluslararası çalışmaların nasıl daha hızlı ve daha güçlü somutlaştırılacağını değerlendiren konferansın bitiminde Ellen, tek bir pil şarjıyla 50 deniz mili (92 kilometre) katetti. Ellen, karbon yaymıyor ve yeni nesil dizel bir feribottan yüzde 24 düşük maliyetle çalışıyor. Danfoss ise feribota elektrikli Editron aktarma organları ve tahrik motorları sağlıyor.



Feribotun tasarım aşamasında teknik sistemlerin belirlenmesine yardımcı olan Danimarka Marstal Deniz Harp Okulu Kıdemli Öğretim Üyesi Henrik Hagbarth Mikkelsen, “Tek şarjla 92 kilometrelik yolculuk, bugüne kadar dünyanın herhangi bir yerinde hem yolcuları hem de araçları taşıyabilen elektrikli bir feribot için en uzun mesafe. Apaçık bir rekordan bahsediyoruz. Feribot günlük seferlerinde şarj edilmeden, limandan limana 22 deniz mili (40 kilometre) yol alıyor” dedi.



Danfoss Editron Başkan Yardımcısı Kimmo Rauma “Ellen, elektrikli ulaşımın geleceği için mükemmel bir örnek" olduğunu belirterek, "Fosil yakıtlı rakiplerinden daha temiz, çevreci ve verimli. Elektrikli deniz taşımacılığında emisyonları azaltmanın kesin çözümü. Danfoss tüm dünyada karbon emisyonlarını azaltma potansiyeliyle; yeni elektrikli feribotlar üretmek ve mevcuttakileri yeni teknolojilerle donatarak elektrikli feribotlara dönüştürmek için çözümlere sahip” diye konuştu.