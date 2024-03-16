Eğlence dolu bir sezon başlıyor: Bryant Park'ta bahar heyecanı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin New York kentinde yer alan Bryant Park'ta heyecan verici bir kış sezonu daha sona erdi. Bank of America Winter Village, kış sezonu boyunca buz pateni, buz üstünde çarpışan arabalar, kişiye özel rahat iglolar ve curling gibi etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost.com / ABD (İGFA) - Bank of America Winter Village sezonu sona ermiş olsa da Bryant Park'taki eğlence asla bitmiyor.

Winter Village için kurulan buz pisti, kış mevsiminin bitmesiyle birlikte kaldırıldı ve yerine çimen alan kurulması için çalışmalara başlandı. ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli, parkı ziyaret ederek takipçileri için görüntüledi.

İlkbahar ve yaz aylarında çimenlik alanıyla hizmet verecek olan Bryant Park, birbirinden eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

ABDPost New York Temsilcisi Özlem Özgüt Yörekli’nin haberine göre Bryant Park, ilkbahar ve yaz mevsimi boyunca atlıkarınca gösterisi, canlı müzik performansları, film geceleri ve okuma grupları gibi çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Ayrıca gelecek dönem için planlanan etkinlikler arasında satranç, yoga dersleri ve masa tenisi gibi daha birçok etkinlik de bulunuyor.

12 MİLYONDAN FAZLA ZİYARETÇİ

Bryant Park, dünyanın en yoğun kamusal alanlarından biri olarak biliniyor. Her yıl 12 milyondan fazla insan parkı ziyaret ediyor ve mevsimlik sergiler, ücretsiz günlük etkinlikler, kültürel programlar, egzersiz dersleri ve daha birçok olanaktan faydalanıyor.

Gelecek sezon için heyecanla beklenen etkinlikler ve aktivitelerle Bryant Park, ziyaretçilerine unutulmaz deneyimler sunmaya devam edecek.

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