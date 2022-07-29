Düzce Belediyesi heyeti Sırbistan’da temaslarda

Kosova’nın tek Türk Belediyesi Mamuşa tarafından düzenlenen Uluslar arası Domates Festivaline katılım sağlayan Düzce Belediyesi, üst düzey ziyaretler gerçekleştirmeyi sürdürüyor. Heyet, ‘Srebrenitsa Anneleri’ni ziyaret ederek süregelen acılarını paylaştı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyelerinden oluşan heyet, Mamuşa’da düzenlenen Uluslar arası Domates Festivalinin ardından bölge ülkelerinde önemli ziyaretler gerçekleştiriyor.

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 14’ncü Ulusal Domates Festivaline katılım sağlamak için Kosova’nın tek Türk Belediyesi Mamuşa’ya giden ve festivale katılımın yanı sıra birçok ziyarette gerçekleştiren Düzce Belediyesi heyeti, temaslarına devam ediyor.

Kosova’nın ardından Sırbistan’a geçen heyet, Sancak bölgesi Novi Pazar kentinde 1995 yılında Sırplar tarafından yapılan katliamda baba, eş, çocuklarını kaybeden ve tarihe ‘Srebrenitsa anneleri’ olarak geçen anneler ile bir araya geldi.

Soykırımın sorumlularının mahkum edilmelerini sağlayan Srebrenitsa anneleri ile sohbet gerçekleştiren heyet, o günleri ilk tanıklarından dinleyerek, acılara ortak oldu. Heyet, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamını annelerle paylaşırken, Srebrenitsa anneleri ise Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan güvenlerini ifade ederek her gün dua ettiklerini paylaştı.

Düzce Belediyesi heyetinin Novi Pazar kentindeki bir diğer temasları ise Belediye Başkanı Nihat Bisevac ile oldu. Heyet, Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün Bisevac’a yazdığı mektubu ve selamını iletirken, Bisevac ise Başkan Özlü’ye iletilmek üzere kendilerine plaket takdiminde bulundu.