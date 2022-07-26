Düzce Belediyesi heyeti Kosova Mamuşa'da

Düzce Belediyesi, Kosova’nın tek Türk Belediyesi Mamuşa’da düzenlenen 14’ncü Uluslar arası Domates Festivaline katılım sağladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Belediyesi, Kosova’nın Mamuşa Belediyesi tarafından bu yıl 14’ncüsü düzenlenen ‘Uluslar arası Domates Festivali’ne katıldı. Düzce Belediyesini temsilen Mamuşa’da bulunan belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluşan heyet, festivale katılımın yanı sıra çeşitli ziyaret gerçekleştirdi.

Festival öncesinde ilk olarak Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç’i ziyaret eden heyet, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamını iletti. Krasniç ise Başkan Özlü’ye iletilmek üzere günün anısına plaket takdim etti.

Kosova Demokratik Türk Partisi Genel Başkanı ve Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka’yı ziyaret eden Düzce Belediyesi heyeti, Kosova ve Kosova Demokratik Türk Partisi hakkında bilgiler aldı. Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü’nün selamını ileten heyet, ayrıca, Düzce’nin yöresel ürünlerden oluşan hediye sepeti takdiminde bulundu.

SULTAN MURAT KIŞLASINDA ASKERLERİMİZLE BULUŞTULAR

Heyetin Kosova ziyaretindeki bir sonraki durağı Prizren Başkonsolosluğu oldu. Burada Başkonsolos Serdar Özaydın ile bir araya gelen heyet, çalışmaları ve ülkeye yönelik bilgilendirme de bulunurken, Prizren’de bulunan Kosova Türk Temsil Heyet Başkanlığı Sultan Murat Kışlasını ziyaret etti.

Düzce Belediyesi heyeti daha sonra Karadağ Podgorica Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Ticaret Müşaviri Erdal Karaömeroğlu ile buluştu. Dr. Faruk Özlü’nün selamlarını ileten heyet, Karadağ başta olmak üzere burada yaşayan Türklerin durumu ve ticari faaliyetleri hakkında bilgiler aldı.