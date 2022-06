Dünyayı gezen 'Wings Of Mexico' Chicago'da

Meksikalı sanatçı Jorge Marín'in özgürlüğü simgeleyen 'Wings of Mexico' adlı heykeli, Amerika'da Meksikalıların yoğun yaşadığı bölgelerde de kutlanan Meksika'nın Fransızlardan kurtuluş günü olan Cinco de Mayo etkinlikleri kapsamında Chicago'ya getirildi.Sema BAYRAKDAR / ABD (İGFA) - Meksikalı ünlü sanatçı Jorge Marín'in dünyaca ünlü eseri 'Wings of Mexico' (Meksika'nın Kanatları) adlı bronz heykel çalışması da 5 Mayıs'ta Chicago'da da kutlanan Cinco De Maya etkinliği kapsamında, şehrin Plaza of the Americas meydanına yerleştirildi.

Göçmen halkı ve onların dünyasına yolculuğu simgelerken, diğer yandan da özgürlük ve umut değerlerini sembolize eden eser, 1 Ekim 2022 tarihine kadar Chicago’da sergilendikten sonra Georgia eyaletindeki Brookhaven şehrine götürülecek.

Hatırlanacağı gibi 2010 yılında yapılan heykel; daha önce de Madrid, Tel Aviv ve Dubai gibi dünyanın 25 farklı şehrinde sergilendi.

Şu anda Chicago'nun ünlü Plaza of the Americas Meydanı'nda bulunan heykeli ABDpost.com muhabiri Sema Bayrakdar görüntüledi. Heykeli yakından görmek için 1 Ekim'e kadar vaktiniz var.

https://youtu.be/SbQJNqyJB-U