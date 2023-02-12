Dünyadan Türkiye’ye desteğe devam

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremlerden zarar görenler için dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye afet desteği devam ederken birçok kurum ve şirket de düzenledikleri yardım kampanyalarıyla afetzedelerin yardımına koşuyor.ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin yaşadığı ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen afetzedelere destek olmak için ABD, Arnavutluk, Bangladeş, Filistin, Hindistan, Hollanda, İtalya, Kırgızistan, Kolombiya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kuveyt, Malezya gibi ülkelerde bağış kampanyaları düzenlenirken Azerbaycan, Bahreyn, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, İran, Japonya, Lübnan, Pakistan ve Yunanistan da yardımlarına ek olarak yeni desteklerde bulunmaya devam etti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Türkiye içiN, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Avrupa Olimpiyat Komiteleri (EOC), Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gibi kurumlar da afet için destekte bulundular.

Ayrıca farklı sektörlerde dünyanın önde gelen şirketlerinden, Allianz Group, Amazon, Apple, Binance, Boeing, Chery, Chobani, Deutsche Telekom, Google, ICBC, IKEA, Inditex, Marks & Spencer, Mercedes-Benz, MMK, Rosatom, SOCAR, Sun Express, Tesco ve Vodafone da düzenledikleri bağış kampanyalarıyla afetzedelere destek olacaklarını açıkladı.