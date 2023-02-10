'Dünya'dan 1,78 milyar Dolarlık deprem desteği
Dünya Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Türkiye’ye 1,78 milyar dolarlık destek sağlanacağı duyuruldu.ANKARA (İGFA) - Dünya Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye’deki deprem felaketinin ardından kurtarma ve toparlanma çabalarına destek olmak amacıyla 1,78 milyar dolarlık yardım sağlanacağı bildirildi.
Dünya Bankası’nın afet risk yönetimi konusundaki kapsamlı deneyimine dayanarak felaketin büyüklüğünü, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanları belirlemek üzere hızlı bir hasar değerlendirmesi başlattığı ifade edildi.
Dünya Bankası Başkanı David Malpass yaptığı açıklamada, "Yıkıcı depremler sonucunda uğradığınız büyük kayıp için Dünya Bankası adına Türkiye ve Suriye halkına en derin taziyelerimizi sunuyoruz ve acil yardım sağlıyoruz. Sahadaki acil ve büyük ihtiyaçların hızlı bir değerlendirmesini yapıyoruz. Biz bu ihtiyaçları desteklemek için operasyonlar hazırlarken, bu ülkenin toparlanması ve yeniden inşası için öncelikli alanları belirleyecektir” dedi.
https://twitter.com/DavidMalpassWBG/status/1623770840864116736
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