Dr. Adıbelli yorumladı... Rusya - Ermenistan ilişkilerinde ipler kopuyor mu?

Rusya ve Ermenistan arasında özellikle Paşinyan yönetiminin batıyla ilişkilerini geliştirmek adına attığı adımlar iki ülke arasındaki ilişkileri oldukça gergin bir noktaya getirdi. Son olarak Ermenistan'ın Rusya'nın ikazlarına rağmen Roma Statüsünü de kabul etmesi yeni bir kırılma noktası oldu. Dr. Barış Adıbelli, iki ülke arasında yaşanan son gelişmeleri yorumladı.Oğuzhan Osman Bilgin - HERKES DUYSUN / BURSA (İGFA) - Rusya ve Ermenistan arasında iki ülkenin tarihinde yaşamadığı kadar gergin ilişkiler yaşanıyor. Azerbaycan'a karşı yaşadığı seri yenilgiler nedeniyle koltuğu sallanan Paşinyan yönetimi, zaten başından beri temayül ettiği batı ile ilişkilerini geliştirmeye çalışıyor. ABD ile ortak tatbikat, Roma Statüsü'nün kabul edilmesi gibi konular Rusya'yı ilişkileri tekrar gözden geçirmeye itti. İki ülke arasında yaşanan son gelişmeleri Dış Politika Uzmanı Dr. Barış Adıbelli Herkes Duysun için yorumladı.

KARABAĞ SAVAŞINDA RUSYA TARAFSIZ KALDI

İki ülke arasında ilişkilerin sorunlu bir boyuta girmesinin 2020'de Azerbaycan'ın zaferi ile sonuçlanan Karabağ savaşı olduğunu ifade eden Adıbelli, " O dönemde Rusya her zaman Ermenistan'ın yanında duran ülke konumunu bir kenara bıraktı. Arabulucu konumunu bir kenra bırakarak savaş esnasında tarafsız bir pozisyon takındı. Hatta Ermenistan'ın Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütüne başvurusunu da bu dönem reddetti. Reddetme gerekçesi de son derece makul bir gerekçeydi. Karabağ'ın Ermenistan'ın meşru toprakları içerisinde yer almayan bir alan olması reddedilme gerekçesi olarak son derece anlaşılabilir". dedi.

PAŞİNYAN MİSYONUNU YERİNE GETİRİYOR

Paşinyan'ın Rusya ile ilişkilerde takınmış olduğu tavıra dair de yorum yapan Dr. Barış Adıbelli," Paşinyan 2018'de göreve geldiğinde kendisinden bekleneni yaptı ve Rusya ile ilişkiler zayıfladı. Paşinyan'ın batının desteği ile geldiği biliniyor. Hatta bir nevi renkli devrimle yani bir halk hareketi neticesinde yönetimi devraldı. Savaş süreci de ilişkileri dönülmez ve onarılamaz bir sürece soktu." dedi.

BİRDEN FAZLA BARIŞ GÖRÜŞMESİ OLMASI KARABAĞ'DA UZLAŞIYI ENGELLEDİ

Barış sürecinde Paşinyan Rusya'dan daha olumlu adımlar bekledi ancak zaman ve konjonktür Azerbaycan'ın yanındaydı diyen Adıbelli, "Karabağ savaşı sonrasında barış görüşmelerinin başarısızlıkla sonuçlanmasının nedeni AB'nin bir taraftan barış görüşmeleri yürütmesinin yanında hem Moskova hem de iki ülkenin kendi aralarında ayrıca barış görüşmeleri yapması ve bununda bir çok başlılık yaratmasıdır." dedi.

PAŞİNYAN: RUSYA'YA GÜVENMEK EN BÜYÜK HATAMIZ OLDU

Geçtiğimiz ay İtalyan Gazetesi La Stampa'ya Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın vermiş olduğu mülakata atıfta bulunan Dr. Barış Adıbelli, "Bu röportajda Paşinyan Rusya ile olan ilişkileri tepeden tırnağa eleştirdi ve en büyük stratejik hatamız Rusya'ya güvenmekti dedi. Aynı şekilde ülkesinin savunma araçlarının ve stratejisinin de Rusya'ya endeksli olmasının hata olduğunu görüyor." diyerek sözlerine devam etti.

PUTİN KENDİSİNE YAPILANI UNUTMAZ

Ermenistan'ın atmış olduğu adımları Rusya'nın dikkatle not aldığını ifade eden Adıbelli, "Putin'in oldukça kindar bir lider olduğu tüm dünyaca biliniyor. Kendisine ve ülkesine yapılan bu hareketleri de unutmayacaktır." dedi.

Paşinyan'ın ayrıca Rusya ile ilişkilerini düzeltmek gibi bir niyetinin olmadığını ifade eden Dr. Adıbelli, "İlişkilerin düzelmesi Paşinyan'ın iktidarı terk etmesi sonrasında yeni bir yönetimin gelişiyle mümkün olabilir. Rusya her ne kadar mevcut Ermenistan yönetmiyle anlaşamıyor olsa da bunu Ermenistan'a karşı bir kan davasına dönüştürmez. Ancak Paşinyan iktidar kaldığı sürece Rusya bu nötr tavrını gösterir ve her platformda hissettirir." dedi.

"ERMENİSTAN RUSYA'YI TERK ETSE BİLE RUSYA ERMENİSTAN'I TERK ETMEZ"

Ermenistan'ın her ne kadar Rusya'ya karşı almış olduğu bu tavır ilişkileri şu anda çıkmaza soksada Rusya, Ermenistan üzerinden elini çekmez diyen Adıbelli, "Ermenistan Çarlık Rusya döneminden beri asırlık bir Rusya projesidir. Ruslar kendi proje ve eserlerini terk etmezler. Rusya'nın bölgede hala hatrı sayılır bir askeri gücü olduğunu da unutmayalım. Özetle Rusya'nın bir Ermenistan sorunu yok, 2018'den beri bir Paşinyan sorunu var." diyerek sözlerini tamamladı.