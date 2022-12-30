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Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları 'Yakın Doğu'da masaya yatırıldı

DÜNYA 30.12.2022, 09:50
Doğu Akdeniz’deki enerji politikaları 'Yakın Doğu'da masaya yatırıldı

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde dünyadan 40 üniversitenin desteği ile düzenlenen “Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında 200’e yakın katılımcı Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarını ele aldı.KKTC (İGFA) - Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.

Dünyadan 40 üniversitenin desteği ile yapılan uluslararası konferans, bilim insanları, siyasetçiler, bürokratlar, emekli generaller/amiraller ve enerji uzmanlarından oluşan 200’e yakın katılımcıyı bir araya getirdi.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen konferansta, üç gün boyunca Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliği sorunlarına ve enerji güvenliğinin politik ekonomisi ile ulusal/uluslararası güvenlik arasındaki karşılıklı ilişkiye ve bu dengede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin rolüne ilişkin önemli konular ele alındı.

Türkiye ve KKTC başta olmak üzere aralarında ABD, Çin, Rusya, İsrail, Kanada, İngiltere, Fransa, Azerbaycan, Lübnan, Libya, Güney Afrika, Pakistan, Cezayir, İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Hırvatistan ve Endonezya gibi pek çok ülkeden temsilcinin yer aldığı uluslararası konferansın açılış konuşmalarını KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi Başkanı Müstafi Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Tarım ve Orman Eski Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar, KKTC Bilgi Teknolojileri Haberleşme Kurumu Başkanı Kadri Bürüncük, Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Başkan Tunç Adanır, Türkiye Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik, Enerji Politikaları Uzmanı Necdet Pamir ve Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş yaptı. Konferansın kapanış konuşmalarını ise KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu gerçekleştirdi. Kapanışta ayrıca, Konferans Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş konferansın sonuç bildirgesini katılımcılarla paylaştı.

Bilim insanları, siyasetçiler, bürokratlar, emekli generaller, amiraller ve enerji uzmanlarından oluşan pek çok kişinin katıldığı konferansta Doğu Akdeniz ve KKTC odağında güncel enerji ve çevre sorunlarına geniş bir perspektifte bakılarak önemli bir vizyon çalışmasına imza atıldı.

KKTC CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR: “DÜNYANIN, KIBRIS SORUNU OLARAK ADLANDIRDIĞI KONU ÖZÜNDE BİR EGEMENLİK MÜCADELESİDİR.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde üç gün süren “Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında çevre ve enerji ile ilgili önemli konuların ele alındığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın, Kıbrıs sorunu olarak adlandırdığı konunun, özünde bir egemenlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ta yaşanan politik mücadelelerin tarihine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkleri, Rumlar tarafından yaşatılan ağır olayların ardından kendi devletlerini kurmak zorunda kalmıştır” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyada global dengelerin ve uluslararası ilişkilerin yeniden yapılandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yaşanan gelişmeler; jeopolitik ve jeoekonomik konumu ve sahip olduğu doğalgaz potansiyeli ile Kıbrıs adasının önemini artırmış, KKTC de ana aktörlerden biri haline gelmiştir; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, ana vatanımız ve garantör ülkemiz Türkiye ile birlikte bölgedeki Türk çıkarlarını korumak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Tatar sözlerine “Kıbrıs Rum tarafının, büyük uluslararası şirketlerle, Kıbrıs adası etrafındaki denizlerdeki enerji kaynaklarının tanınmış bir devlete ait olduğu argümanıyla birçok anlaşma yaptığını görüyoruz; 1960 Anlaşmasına göre Kıbrıs Rumları ile eşit haklara ve egemenliğe sahibiz. Bu nedenle biz de anavatan Türkiye ile birlikte arama yapma haklarına sahibiz” şeklinde devam etti.  

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bölgedeki ve dünyadaki gelişmelerin yeni bir bakış açısıyla tartışıldığı bu değerli konferansı düzenlediği için Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” sözleriyle sözlerini sonlandırdı.

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