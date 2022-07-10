Dışişleri: Sri Lanka’da endişeliyiz

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyduklarını açıkladı.

ANKARA (İGFA) – Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyduklarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Sri Lanka’da yaşanan gelişmelerden ve devam eden protesto gösterilerinde artan şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Ülkenin karşı karşıya bulunduğu ciddi siyasi ve ekonomik sorunların çözümünün toplumsal uzlaşıdan geçtiğine inanıyoruz. Bu süreçte tüm taraflara itidalli davranmaları ve şiddetten kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz” denildi.