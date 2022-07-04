Dışişleri'nden İtalya'ya taziye

Dışişleri Bakanlığı, İtalya'da meydana gelen buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı paylaştı.ANKARA (İGFA) - İtalya'nın kuzeydoğusundan geçen Alp Dağları'nın Marmolada olarak anılan mevkiinde büyük bir buz kütlesi çöktü.

Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, dağda bulunan bir grup dağcıdan 6'sının yaşamını yitirdiğini, 1'inin ağır olmak üzere 8 kişinin yaralandığını duyurdu. Olayda 10 kadar kişinin daha kayıp olduğu, kayıpları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İtalya Alp Dağları'nda bir buz kütlesinin çökmesi sonucu hayatını kaybedenleri, yaralananların ve kaybolanların olduğunu derin üzüntüyle öğrenilmiştir. İtalya Hükümeti ve halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyor, kaybolanların bir ance bulunmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.