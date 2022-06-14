Dışişleri'nden İsrail'e üstü kapalı yanıt

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'den yapılan Türkiye'ye seyahat uyarısıyla ilgili açıklama yaptı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, İsrail'in kendi vatandaşları için yayımladığı İstanbul ve Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı hakkında isim vermeden açıklama yaptı.

"Son günlerde bazı ülkelerin Türkiye’deki vatandaşlarına yönelik seyahat uyarıları yayınladıkları görülmektedir." diye başlayan ancak ülke ismi verilmeyen açıklamada "Sözkonusu uyarıların, farklı uluslararası gelişmelerle ve saiklerle bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Esasen ilgili makamlarımızca, terörle mücadeleye ilişkin işbirliği mekanizmalarımız çerçevesinde, gerekli her türlü güvenlik tedbiri alınmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yazılı açıklamada, "Türkiye'nin güvenli bir ülke olduğu ve terörle en etkili şekilde, yurtiçi ve sınırötesi operasyonlarla mücadele etmeyi sürdürdüğü bir gerçektir. Bu bağlamda, ülkemiz terörle mücadelesini terör örgütleri arasında ayrım yapmadan sürdürürken, uluslararası toplumun güvenliğine de katkı sağlamaktadır. Nitekim bu husus uluslararası toplum tarafından bilinmekte ve takdir edilmektedir." ifadeleri kulanıldı.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1536635277426536448