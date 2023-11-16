Dışişleri'nden İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Cohen'in Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) -Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur" denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netenyahu’nun ve Eli Cohen’in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Meşruiyetlerini insanlık vicdanında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze’deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir"