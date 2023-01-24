Dışişleri'nden Hollanda'daki eyleme tepki!

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda'da ırkçı PEGIDA hareketi lideri Wagensveld'in Kur'an-ı Kerim yırttığı eylemle ilgili açıklama yayımladı.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı, Hollanda’da Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hollanda’nın Lahey kentinde İslam düşmanı bir şahsın kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’i hedef alan aşağılık saldırısını en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Hollanda'nın Ankara Büyükelçisinin çağrılarak olayın protesto edildiğinin de belirtildiği açıklamada, "Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Bakanlığımıza çağırılarak bu iğrenç ve aşağılık eylemi kınadığımız protesto ettiğimiz güçlü ifadelerle bildirilmiş, Hollanda' nin bu tür provokatif eylemlere müsaade etmemesi talep edilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Hollanda'da Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Vatansever Avrupalılar (PEGIDA) hareketi lideri Edwin Wagensveld, Lahey kentinde Pazartesi günü tek başına yaptığı eylemde Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.