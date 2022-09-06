Dışişleri'nden AB'ye Yunanistan tepkisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hafta sonunda Yunanistan'a yönelik yaptığı açıklamaları "kabul edilemez" olarak nitelendiren AB Dönem Başkanı Çekya'nın Dışişleri Bakanlığı'na Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç tepki gösterdi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da paylaşılan açıklamada, "AB Dönem Başkanı sıfatıyla Çekya Dışişleri Bakanlığının ve diğer bazı AB kurumlarının ülkemize dair yaptıkları açıklamaların bizim açımızdan bir anlam ve değeri yoktur. AB’nin üyelik dayanışması gerekçesiyle Yunanistan’a Ege ve Akdeniz ihtilaflarında sorgusuz sualsiz destek vermesi hem AB’nin kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verildi.

"KAYITSIZ KALMALARI TAM BİR GARABETTİR"

Tepki açıklamasında "Yunanistan’ı şımartan bu tutum çözümü değil çözümsüzlüğü teşvik etmekte, Yunanistan’ın maksimalist talepler peşinde koşmasına destek olmaktadır. Bu açıklamaları yapanların Yunanistan’ın ülkemize yönelik ihlal, taciz ve tehditlerini, tahrikkar eylem ve söylemlerini görmezden gelmeleri, uluslararası hukuka aykırı eylem ve uygulamalarına kayıtsız kalmaları tam bir garabettir. Çekya Dönem Başkanlığı ya da AB diyaloğu teşvik etmek istiyorlarsa, Türkiye-AB ilişkileri esasen AB dayanışmasını ve ortak çıkarları baltalayan dar görüşlü Yunan/Rum vetosunun suistimalinden kurtarılmalıdır. Türkiye, Ege ve Akdeniz’de meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumaya devam edecektir" denildi.

https://twitter.com/TC_Disisleri/status/1567031781718728704

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta sonu Samsun'da düzenlenen Teknofest Karadeniz'de yaptığı konuşmada Yunanistan'ın Türk jetlerini taciz ettiğini belirterek, “Ey Yunan, tarihe bak, tarihe dön, çok daha fazla ileri gidersen bunun bedeli ağır olur. Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma,” ifadelerini kullanmıştı.

Çekya Dışişleri Bakanlığı, bu açıklamaları "kabul edilemez" olarak nitelendirmiş, bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Hedeflerimizden biri de AB-Türkiye diyaloğunu teşvik etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a hitaben yaptığı son açıklama gibi, AB'ye üye devletlerin kabul edilemez şekilde tehdit edilmesi bu konuda son derece yararsızdır," denilmişti.