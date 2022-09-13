Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ermenistan tahrikleri bırakmalı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ile Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalara ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ermenistan artık tahrikleri bırakmalı. Azerbaycan'la vardıkları uzlaşı çerçevesinde barış müzakerelerine ve iş birliğine odaklanmalı" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/MevlutCavusoglu/status/1569575595561963520

Hatırlanacağı gibi Azerbaycan-Ermenistan sınırında iki ülke askeri birlikleri arasında yoğun çatışmalar başlamıştı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusunun dün akşam saatlerinde sınırın Daşkesen, Kelbecer ve Laçın istikametlerinde geniş kapsamlı provokasyonda bulunduğunu duyurmuştu. Yaşananların, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Ermenistan ve Azerbaycan arasında meydana gelen en büyük çatışma olduğu belirtiliyor.