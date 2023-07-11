Diplomasi trafiği başladı... Gözler Litvanya'da!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Vilnius'ta, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Liderler Zirvesi için gittiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.
NATO Liderler Zirvesi Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bugün başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı İki gün sürecek zirveye İsveç, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Japonya liderleri de iştirak edecek.
Zirve’de İsveç'in NATO üyeliği, ittifakın yeni askeri planları ile Ukrayna-Rusya savaşındaki son durumun masaya yatırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, zirve kapsamında, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'ndeki görüşmeleri devam ediyor.
Temaslarının ilkini Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugünkü temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelecek.
Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden ile bugün gerçekleştireceği görüşmenin ise saat 18.00’de başlaması bekleniyor.
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