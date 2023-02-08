Alman telekom şirketi Deutsche Telekom, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Almanya'dan Türkiye ve Suriye'ye yapılan aramaları 15 Şubat'a kadar ücretlendirmeyeceğini duyurdu.İSTANBUL (İGFA) - Alman Deutsche Telekom Türkiye aramalarını 15 Şubat'a kadar ücretsiz yaptı

Türkiye ve Suriye'den gelen görüntülerin kendilerini derinden üzdüğünü ifade eden Deutsche Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Timotheus Höttges, "Depremden etkilenen pek çok kişinin çaresizliğine sadece şefkatle değil, somut yardımla yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

https://twitter.com/deutschetelekom/status/1623010316136198164